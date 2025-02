Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 0,175 EUR ab.

Um 16:02 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,175 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,175 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,176 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 26.494 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. 489,714 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2025 (0,165 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 5,600 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net