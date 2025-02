Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 0,178 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,178 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,178 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,178 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.317 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 489,226 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,846 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net