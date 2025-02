Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,175 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 0,175 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,175 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,178 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 98.312 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,314 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,251 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,36 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net