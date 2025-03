Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 0,161 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,161 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,160 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,161 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.727 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 540,199 Prozent Luft nach oben. Bei 0,137 EUR fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,261 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net