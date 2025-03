Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,160 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:08 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 0,160 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,160 EUR. Bei 0,161 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 55.420 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 546,617 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2025 auf bis zu 0,137 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 16,837 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net