Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,186 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zeigte sich um 09:11 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 0,186 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,186 EUR aus. Bei 0,179 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 60.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gewinne von 454,839 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,098 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 89,796 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52,49 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umgesetzt.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,511 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net