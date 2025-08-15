Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 0,149 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 0,149 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,149 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,150 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. 590,763 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 34,404 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net