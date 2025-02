Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag ins Plus

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 0,183 EUR zu.

Um 15:43 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,183 EUR nach oben. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,187 EUR. Bei 0,175 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 69.046 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 463,319 Prozent zulegen. Am 12.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,168 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,515 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net