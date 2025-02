Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,174 EUR.

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,174 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,174 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,174 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.083 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 492,423 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,165 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 5,166 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net