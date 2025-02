Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Mittwochmittag stark

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 0,188 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 0,188 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,188 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,180 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.333 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 82,114 Prozent niedriger. Am 12.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 11,608 Prozent sinken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

