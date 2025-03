Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag verlustreich

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 0,161 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 4,0 Prozent auf 0,161 EUR. Bei 0,161 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,165 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 315 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 84,360 Prozent niedriger. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,131 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,587 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK ausweisen wird.

