Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 0,161 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:58 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 0,161 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,161 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,166 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 17.100 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 84,399 Prozent niedriger. Bei 0,137 EUR fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 17,862 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net