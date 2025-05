Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Minus

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 0,125 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 15:38 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,9 Prozent auf 0,125 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,123 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,126 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348.331 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 738,658 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 33,904 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 229,63 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,355 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net