Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,130 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 0,130 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,126 EUR. Bisher wurden heute 56.765 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,619 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,077 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net