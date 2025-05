Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,0 Prozent auf 0,125 EUR ab.

Um 12:00 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 0,125 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,123 EUR. Bei 0,126 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 225.110 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 740,000 Prozent zulegen. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 25,200 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,355 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net