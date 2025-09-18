DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

19.09.25 09:27 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,13 EUR 0,00 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:01 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR ein. Mit einem Wert von 0,137 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.073 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 706,452 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,187 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung