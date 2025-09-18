Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 09:01 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,130 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR ein. Mit einem Wert von 0,137 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.073 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 706,452 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,187 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net