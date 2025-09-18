Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 0,130 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 0,130 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,135 EUR. Bisher wurden via BMN 41.059 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 693,846 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 28,615 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net