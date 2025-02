Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,176 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 0,176 EUR abwärts. Bei 0,176 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,176 EUR. Zuletzt wechselten 7.840 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 486,364 Prozent hinzugewinnen. Am 12.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,165 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 6,538 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net