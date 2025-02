Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,184 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,184 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,184 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,176 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.500 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 82,190 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2025 bei 0,165 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 11,259 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net