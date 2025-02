Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,179 EUR nach oben.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,179 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,183 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,180 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 160.018 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 477,181 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,168 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 6,264 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net