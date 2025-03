Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag im Sinkflug

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,9 Prozent auf 0,153 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 15:57 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 0,153 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,152 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,166 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 739.225 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 584,485 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,136 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 11,343 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,970 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net