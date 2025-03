Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 0,163 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,163 EUR zu. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,166 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,166 EUR.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 533,129 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,137 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,196 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net