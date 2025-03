Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 0,152 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,9 Prozent auf 0,152 EUR. Bei 0,152 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,166 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 4.339 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 578,055 Prozent wieder erreichen. Bei 0,137 EUR fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 10,250 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net