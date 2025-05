Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag im Keller

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,7 Prozent auf 0,123 EUR abwärts.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 0,123 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,123 EUR. Bei 0,127 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 737,662 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 20,455 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,355 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net