Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Vormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,149 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,149 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,153 EUR.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 591,689 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 34,316 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 63,50 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net