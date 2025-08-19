Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 0,149 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,149 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Mit einem Wert von 0,153 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 20.486 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 603,753 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,332 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net