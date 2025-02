Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,174 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 0,174 EUR abwärts. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,173 EUR. Bei 0,183 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 227.613 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 83,410 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,707 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net