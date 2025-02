Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 0,175 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 0,175 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,173 EUR aus. Bei 0,183 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 105.176 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 499,315 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,251 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net