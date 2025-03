Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Freitagnachmittag tief

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 17,5 Prozent auf 0,128 EUR nach.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 15:42 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 17,5 Prozent auf 0,128 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,128 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,157 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.470 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 706,250 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,128 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,36 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net