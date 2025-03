Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Freitagvormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,2 Prozent auf 0,147 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,2 Prozent auf 0,147 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,147 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,157 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 601,087 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,137 EUR fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,201 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

