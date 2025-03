Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Freitagmittag ein

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 0,142 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:41 Uhr um 8,5 Prozent auf 0,142 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,142 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,157 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 25.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 626,761 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2025 bei 0,137 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 3,803 Prozent wieder erreichen.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net