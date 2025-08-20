Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 0,153 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:08 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,5 Prozent auf 0,153 EUR ab. Bei 0,153 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,153 EUR.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 85,155 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,031 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

