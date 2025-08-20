Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag verlustreich

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 0,155 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,155 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,151 EUR. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.200 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 564,093 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,937 Prozent.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net