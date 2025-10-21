Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag tiefrot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 9,7 Prozent auf 0,162 EUR.

Um 11:58 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 9,7 Prozent auf 0,162 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,150 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,179 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 515.050 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,674 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 315,536 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 73,476 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,664 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net