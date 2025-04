Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag weit abgeschlagen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 16,8 Prozent auf 0,160 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 16,8 Prozent auf 0,160 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,150 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,184 EUR. Zuletzt wechselten 498.590 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 556,250 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 71,123 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net