Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag leichter

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 0,127 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:47 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 0,127 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,125 EUR. Bei 0,132 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.029 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 728,076 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 35,615 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,355 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net