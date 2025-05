Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Mit einem Wert von 0,127 EUR bewegte sich die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im Frankfurt-Handel kam die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 09:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,127 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,127 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,127 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,127 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 713,880 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,713 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,355 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net