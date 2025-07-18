Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,154 EUR.

Die Aktie notierte um 15:38 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 0,154 EUR zu. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,154 EUR zu. Bei 0,152 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.423 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 571,875 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,093 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 39,583 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net