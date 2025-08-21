Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Freitagmittag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,151 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,151 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,149 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,152 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 65.123 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 583,444 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 38,543 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net