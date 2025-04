Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Vormittag nordwärts

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 0,161 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 0,161 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,168 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,159 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 176.749 Stück.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,648 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 41,998 Prozent sinken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net