Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 0,161 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,2 Prozent auf 0,161 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,168 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,159 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 432.213 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Gewinne von 552,174 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 41,925 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net