Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,7 Prozent auf 0,128 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,128 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,128 EUR. Bei 0,132 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 10.000 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 707,512 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,098 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,318 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net