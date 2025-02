Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,167 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 15:45 Uhr um 4,0 Prozent auf 0,167 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,167 EUR. Bei 0,175 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 165.928 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 83,818 Prozent niedriger. Am 12.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,165 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,078 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,978 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net