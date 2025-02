Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 0,171 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr um 2,0 Prozent auf 0,171 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,171 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,179 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.936 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 514,754 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 2,892 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net