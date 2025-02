Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 0,173 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:55 Uhr 0,8 Prozent auf 0,173 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,171 EUR ab. Bei 0,175 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.693 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 497,914 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2025 bei 0,165 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 4,287 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

