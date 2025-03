Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 0,130 EUR. Bei 0,130 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,130 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 493.377 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 708,937 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,120 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,396 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net