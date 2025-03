Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 0,128 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:16 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 0,128 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,127 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,130 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 233.899 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,848 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2025 bei 0,124 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 3,135 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net