Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 0,185 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,185 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,185 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 587.240 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 468,797 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,350 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net