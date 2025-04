Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 0,170 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 09:18 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 0,170 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,182 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,182 EUR. Zuletzt wechselten 1.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 506,345 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,421 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net