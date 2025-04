Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag massiv unter Druck

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 7,6 Prozent auf 0,170 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 7,6 Prozent auf 0,170 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,169 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,185 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 352.534 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 517,647 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net